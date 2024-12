(ARC) Prot. civile: Fedriga-Riccardi, emblema straordinario volontariato

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

Codroipo, 7 dic –

civile svolge un’ordinaria attivit? di intervento in condizioni

di straordinariet?. Aggiungo che questa preziosa organizzazione

rappresenta la ‘straordinaria ordinariet?’ del volontariato di

questa terra. Un corpo che sin dalla sua nascita, avvenuta sulle

ceneri del terremoto del ’76, ha sempre aiutato la comunit?

nell’affrontare e superare eventi drammatici”.

? il pensiero espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia

Giulia Massimiliano Fedriga in occasione della 23ma Giornata del

volontario di Protezione civile, svoltasi nella base aerea di

Rivolto (Codroipo). All’evento hanno partecipato i volontari dei

gruppi comunali del territorio e, tra le numerose autorit?, il

capo dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio

Ciciliano e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca

Ciriani.

Come ha evidenziato il governatore, il sistema del volontariato ?

oggi chiamato a rispondere al verificarsi di eventi estremi

sempre pi? frequenti e ravvicinati. “Diventa fondamentale, di

conseguenza, una forte alleanza tra le istituzioni a tutela di

chi interviene nelle difficolt?”, ha dichiarato Fedriga, che

successivamente ha rivolto un appello di “responsabilit?

collettiva verso le generazioni future” indicando la necessit? di

“mettere in campo adeguate infrastrutture per salvaguardare

territori e comunit?, attraverso un’azione condivisa”.

L’assessore Riccardi ha sottolineato il ruolo della Protezione

civile come riferimento certo a cui la popolazione pu? rivolgersi

nel momento del bisogno. “Senza questa organizzazione il nostro

Paese sarebbe certamente pi? ‘povero’ – ha sostenuto il

rappresentante della Giunta -. Il mio auspicio ? che questa

esperienza non si esaurisca nel tempo e che venga alimentata con

l’ingresso di nuovi giovani: non ? vero che sono disinteressati

al volontariato, sta alle generazioni precedenti saper cogliere

le loro capacit?”.

Riccardi ha voluto inoltre ricordare i volontari Elena Lo Duca e

Giuseppe De Paoli, che “hanno perso la vita mentre dedicavano il

proprio tempo a servizio della comunit?”. Di fronte a questi

avvenimenti, come ha evidenziato l’assessore, “la reazione della

politica ? stata forte, con l’emanazione di nuove norme per

regolare l’attivit? di volontariato affinch? simili tragedie non

si ripetano. ? inammissibile che mettersi a disposizione degli

altri con altruismo e generosit? possa condurre alla morte, per

questo abbiamo il dovere di preparare e formare i volontari

perseguendo una politica di prevenzione”.