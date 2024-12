Sabato 7 dicembre un saluto e un ringraziamento ai commercianti storici di Albinea in sala del Consiglio

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Sabato 7 dicembre un saluto ai commercianti storici in

sala del Consiglio

Tutti i cittadini sono invitati per ringraziare le famiglie Roncaglia, Zuliani e

Castagnetti

ALBINEA (6 dicembre 2024) – Sabato 7 dicembre, alle ore 14.45,

l’Amministrazione di Albinea invita i cittadini nella sala del Consiglio Comunale

per partecipare a un momento di premiazione e di saluto a tre famiglie di

commercianti storici di Albinea: la famiglia Roncaglia che da 70 anni gestisce

un ferramenta e casalinghi in via Crocioni, la famiglia Zuliani, che da 56 anni

gestisce un orologeria, oreficeria in via Vittorio Emanuele e la famiglia

Castagnetti, che gestiva un negozio di abbigliamento sotto i portici del

quartiere “La Fola”.

Fino alla fine del 2024 sia Roncaglia che Zuliani saranno in attività, ma

andranno in pensione con l’arrivo del 2025. Castagnetti invece ha chiuso nel

2021 dopo ben 47 anni di attività. Il negozio del signor Fabbrizio e della moglie