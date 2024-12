(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Nucleare: Fazzone (FI), servono Autorità indipendente e Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare

“E’ ora di promuovere una Autorità indipendente per l’energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l’autorizzazione tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi. Pensiamo anche, in linea con le raccomandazioni dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, all’istituzione di un’Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Claudio Fazzone, presidente della Commissione Ambiente ed Energia del Senato e autore di un disegno di legge in materia già incardinato in Commissione, in occasione di un convegno alla LUISS sullo sviluppo delle energie rinnovabili e del nucleare in Italia.