(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Matone (Lega): Solidarietà a Elena Donazzan insultata via social e minacciata per strada da antisemiti incappucciati

Roma, 6 dic. – “Prima gli insulti via social, poi quelli per strada da parte di vigliacchi a volto coperto. Sono vicina all’europarlamentare di FDI, Elena Donazzan minacciata e attaccata, in maniera ignobile da persone senza dignità che evocavano per lei la fine delle vittime della Shoah. L’educazione ai valori e il rispetto per le persone deve cominciare dalla scuola, ma per questi inqualificabili personaggi deve arrivare presto una punizione esemplare che gli faccia capire che non potranno mai restare impuniti. Tutta la politica deve diventare la scorta mediatica per Elena e per coloro che combattono concretamente l’antisemitismo, vecchio e nuovo, ma sempre orribile”.

Lo ha dichiarato il deputato della Lega ed ex magistrato Simonetta Matone.