MASSA LOMBARDA: DUE NUOVI GIOCHI NEL PARCO DI FRUGES

Massa Lombarda, 6 dicembre 2024

MASSA LOMBARDA: DUE NUOVI GIOCHI NEL PARCO DI FRUGESSono donati dalla gemellata città di Marmirolo

Il comune di Massa Lombarda ha installato negli scorsi giorni due nuovi giochi presso il parco “Tip Tap” di Fruges, facente parte del Centro di Quartiere. Si tratta di un dondolo e una casetta per bambini inclusiva, in quanto consente l’accesso con sedia a rotelle. Entrambi i giochi sono frutto della donazione della città di Marmirolo (Mantova), gemellata da sempre con Massa Lombarda.

I fondi dedicati all’installazione di due nuovi giochi nel comune massese provengono da una raccolta fondi da parte dell’Amministrazione Comunale e associazioni marmirolesi a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio romagnolo nel maggio 2023.

Il Sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi afferma: “È con grande piacere che annunciamo l’installazione di due nuovi giochi nel parco "Tip Tap" di Fruges, un dondolo e una casetta che faranno la gioia delle fasce più giovani della nostra popolazione. Questi giochi sono un prezioso dono della città di Marmirolo, un gesto di solidarietà e amicizia che rafforza ulteriormente un legame attivo da tantissimi anni. Per la nostra Amministrazione Comunale è fondamentale prendersi cura dei luoghi di aggregazione per renderli più vivibili possibile”

