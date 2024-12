(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 DL AMBIENTE, L’ABBATE (M5S): GOVERNO TRASCURA EMERGENZE PAESE, URGENTE CAMBIO DI ROTTA

Roma, 6 dicembre – “Il nome scelto per questo decreto non si addice al suo contenuto. Il governo procede infatti nella direzione opposta con un provvedimento che non affronta in modo serio e concreto le emergenze ambientali, la salute delle persone, l’economia. Hanno preferito mettere in campo misure per favorire anche le trivellazioni in mare invece di investire in progetti che sarebbero strategici e utili. L’economia circolare, la decarbonizzazione non vengono trattate seriamente, così come la transizione ecologica su cui la maggioranza latita. È necessario invece lavorare su un modello economico capace di creare nuovi posti di lavoro, opportunità per le nostre imprese, mettendo in atto un approccio sistemico. Siamo stanchi di sentire i soliti slogan da parte di un centrodestra incapace di raggiungere obiettivi che non possono essere più trascurati. Il Movimento 5 Stelle ha presentato emendamenti per dare risposte a diverse emergenze, come quella del dissesto idrogeologico, la siccità, e una migliore gestione delle risorse idriche. Criticità che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno coinvolto anche diverse regioni italiane, tra cui la Sicilia. Come ha risposto il governo? Bocciando le nostre proposte. Non può essere questa la direzione da seguire, i cittadini e le imprese devono essere ascoltati e sostenuti. Non si può pensare di risolvere le tante emergenze del Paese con provvedimenti vuoti”.

Così in una nota la deputata M5S Patty L’Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente, intervenuta oggi in discussione generale sul decreto Ambiente.

