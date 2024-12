DA CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD Il caso Prato alla sessione tecnica del G7 Ambiente sul tessile e la moda sostenibili

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 *COMUNICATO STAMPA DEL 6 DICEMBRE 2024*

*Il caso Prato alla sessione tecnica del G7 Ambiente sul tessile e la moda

sostenibili*

A seguito degli incontri politici del G7 Ambiente, avvenuti in Italia la

scorsa primavera, sono state definite ulteriori sessioni tecniche tematiche

che si sono svolte nel corso dell’anno.

Una di queste, G7 ACT-Agenda on Circular Textiles and fashion, è in

svolgimento online in questi giorni e ha visto la testimonianza di Roberta

Pecci, componente il Consiglio generale di Confindustria Toscana Nord, sul

caso Prato.

Confindustria Moda, coinvolta in via diretta nell’evento, ha infatti

stabilito di portare all’attenzione degli interlocutori del G7 le realtà di

Prato e Biella, invitate quindi a presentarsi ai partecipanti degli altri

paesi Francia, Germania, Canada, USA, Giappone e Regno Unito.

Scopo di G7 ACT è la definizione di azioni concrete da realizzare su base

volontaria, in un orizzonte di breve o medio termine, per sostenere e

sviluppare un’industria della moda più circolare e sostenibile: un

obiettivo che, per conseguire risultati efficaci, richiede strategie

condivise su scala internazionale. Fra i temi toccati quelli fondamentali

del design sostenibile, della promozione del riuso e del riciclo, della

responsabilità estesa del produttore e della tracciabilità

“E’ stata per Prato un’occasione non solo di visibilità ma soprattutto di

condivisione di tematiche a cui teniamo particolarmente – spiega *Roberta

Pecci* -. Inevitabili i riferimenti ai dossier europei attualmente aperti,

dall’EPR all’end of waste, e a regolamenti come il Reach che investono

tutto il manifatturiero ma che hanno nel tessile un settore sensibile.

Tuttavia, data la prevalenza nel G7 di paesi fuori dall’Unione Europea,

abbiamo insistito in particolare su questioni trasversali come le

certificazioni internazionali. Questo per Prato è un capitolo determinante:

le nostre imprese non hanno generalmente problemi a corrispondere nella

sostanza a quanto richiedono le certificazioni ambientali, ma incontrano

difficoltà a poter comprovare questa loro rispondenza a causa della

frammentazione della filiera e alla forte presenza di aziende piccole, poco

strutturate e quindi poco attrezzate a gestire le procedure richieste dai

certificatori. Stiamo lavorando per rendere più agevoli questi percorsi e

il G7 ACT è stata un’occasione per cercare alleanze in questa direzione o

quantomeno per rendere consapevole il mondo della moda di queste criticità

procedurali e formali.”

*Allegata foto*

Per contattare l’ufficio stampa:

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi

allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate

esclusivamente alle persone o alla Società sopraindicati.

La diffusione,

distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da

parte di qualsiasi

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai

sensi dell’art. 616

c.p., che ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Se avete ricevuto questo

messaggio per errore, vi preghiamo di

distruggerlo e di informarci

I Suoi dati personali sono trattati in conformità

Regolamento 679/2016.

Per maggiori informazioni sul trattamento e

sull’informativa visiti il ns. sito