CONTIENE FOTO#GUIDONIA MONTECELIO (RM) – CARABINIERI ARRESTANO UN 49ENNE E DENUNCIANO UN 24ENNE E UNA 55ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI COCAINA E HASHISH.

Compagnia di Tivoli

COMUNICATO STAMPA

GUIDONIA MONTECELIO (RM) – CARABINIERI ARRESTANO UN 49ENNE E DENUNCIANO UN

24ENNE E UNA 55ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI

COCAINA E HASHISH.

GUIDONIA MONTECELIO (RM) – Si comunica, nel rispetto dei diritti degli

indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale

fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo

accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di

garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che, in data 22

novembre, i Carabinieri della Tenenza di Guidonia Montecelio, assieme ad

Unità Cinofila di Santa Maria di Galeria, hanno proceduto ad alcune

perquisizioni domiciliari a carico di tre persone.

In manette è finito un 49enne italiano trovato in possesso di circa 10 g di

cocaina e alcune dosi di hashish, oltre a materiale per il taglio e il

confezionamento. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in

attesa di essere giudicato con direttissimo dal Tribunale di Tivoli.

I Carabinieri hanno poi denunciato un 27enne trovato in possesso alcune dosi

di cocaina e hashish e una 55enne trovata in possesso di alcune dosi di

cocaina.

061224

