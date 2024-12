CARABINIERI: Tentato omicidio di un poliziotto a Crotone, in carcere quattro persone.

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Legione Carabinieri Calabria

Comando Provinciale di Crotone

______________

COMUNICATO STAMPA

6 DICEMBRE 2024

PROVINCIA DI CROTONE: HANNO AGGREDITO BRUTALMENTE UN APPARTENENTE ALLA POLIZIA DI

STATO, TENTANDO DI UCCIDERLO.

ARRESTATI IN QUATTRO.

Nelle primissime ore dell’odierna mattinata, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del dipendente

Reparto Operativo, supportati da quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo

Valentia, hanno arrestato, in esecuzione di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa

dal G.I.P. del Tribunale di Crotone, 4 (quattro) persone, familiari del defunto, Francesco

CHIMIRRI, individuate quali presunte responsabili dell’efferato pestaggio, commesso ai danni del

Vice Ispettore della Polizia di Stato Giuseppe SORTINO, il 7 ottobre u.s., indagate, a vario titolo,

per “tentato omicidio, aggravato”, “lesioni personali pluriaggravate”, “resistenza e violenza a un

Pubblico Ufficiale in concorso”, “porto delle armi o degli oggetti, atti a offendere, in concorso” e

“danneggiamento, aggravato”.

In particolare, la suddetta Autorità Giudiziaria, accogliendo le risultanze delle investigazioni,

condotte dagli operanti sotto la direzione della Procura della Repubblica del Capoluogo, ha ritenuto

rilevanti gli indizi di reità a carico dei suddetti, i quali, lo scorso 7 ottobre, senza alcun motivo,

hanno proditoriamente aggredito il suddetto appartenente alla Forze di Polizia, il quale, mentre si

stava recando presso la Questura di Crotone, ove avrebbe dovuto intraprendere il preordinato

servizio, aveva notato un’autovettura, che stava percorrendo la S.S. 106 a una velocità elevatissima,

con un andamento potenzialmente pericoloso per gli altri utenti della strada e che aveva già

cagionato due lievi collisioni con altrettanti veicoli, decidendo di seguirla e fermandosi nella via

Don Giuseppe Puglisi del quartiere Lampanaro di Crotone, ove, dopo aver richiesto agli occupanti

del predetto veicolo, identificati nel defunto, Francesco CHIMIRRI, e nel figlio, delle

delucidazioni sulla condotta di guida e d’identificarsi, è stato dagli stessi inizialmente percosso,

anche mediante l’utilizzo del suo sfollagente, in dotazione individuale, che aveva adoperato solo per

difendersi dal brutale pestaggio per farli desistere.

(Eventuali approfondimenti potranno essere richiesti al Comandante del

Reparto Operativo, Tenente Colonnello Angelo Maria PISCIOTTA).

Nel prosieguo dell’evento, minuziosamente ricostruito dalle immagini delle telecamere di

videosorveglianza private, immediatamente acquisite dagli operanti, dai video, realizzati da alcuni

privati cittadini e “postati” sul social network Tik Tok, che avevano assistito all’evento dalle loro

abitazioni, e dalle testimonianze, rese dagli altri soggetti, in grado di riferire sui fatti, si è appurato

che il poliziotto, prima percosso solo da Francesco CHIMIRRI e dal suo figlio, era stato,

successivamente, raggiunto, anche dagli altri tre loro familiari, destinatari dell’odierno

provvedimento, che hanno proseguito nella loro azione, in diverse fasi, cagionandogli delle lesioni

gravissime, che, solo per un mero caso fortuito e accidentale, non hanno condotto al suo decesso,

nonché, uno di essi, imbracciando la sua pistola, con cui aveva poco prima aveva attinto

mortalmente uno degli aggressori, Francesco CHIMIRRI, e tentando di sparargli, quando era per

terra e in ginocchio.