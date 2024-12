(ARC) Autonomia: Roberti, da Fvg esempio virtuoso

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

tenuto nel Palazzo della Regione

Trieste, 6 dic – “Il Friuli Venezia Giulia ? un esempio di

autonomia virtuosa, dove la Regione grazie al suo statuto

speciale ha acquisito nel tempo nuovi spazi di competenza tenendo

i conti sempre in ordine”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Autonomie locali

Pierpaolo Roberti portando il saluto del governatore Fedriga al

Seminario ‘Le stagioni del regionalismo italiano’ che si ? tenuto

nel palazzo della presidenza della Regione a Trieste.

Nel suo intervento il rappresentante della Giunta ha sottolineato

come, ad esempio, la competenza in tema di finanza locale abbia

consentito di superare e prevenire situazioni di emergenza di

bilancio in pi? di qualche Comune.

“Se oggi in Italia – ha aggiunto l’assessore – ci sono 500 Comuni