(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 VOLI, M5S: PER ISOLE A NATALE ANCHE 500 EURO A TRATTA, MA SALVINI ORMAI FA OPINIONISTA BANCARIO

Roma, 5 dic. – “In attesa che i siciliani possano tornare a casa per Natale percorrendo il fantasioso ponte sullo Stretto di Salvini, chi dalle città del continente pensa di prendere un aereo per le feste rischia una legnata senza precedenti: per un Milano-Catania andata/ritorno si va anche sopra i mille euro con alcune compagnie. Ma che si guardino altre tratte come Bologna-Palermo o Genova-Catania, sotto i 200 euro a corsa non si trova nulla. Non va tanto meglio per i sardi: per l’isola la singola tratta è mediatamente più accessibile, ma per un Milano-Cagliari si registra l’offerta record di 1220 euro andata e ritorni. Calcolando che da nord a sud e viceversa sulle linee alta velocità il salasso non è da meno, muoversi a Natale diventa ogni anno uno strazio. E il ministro dei Trasporti che dice? Nulla: Salvini ormai fa l’opinionista bancario di professione, e ciancia solo di Unicredit. Come avevamo denunciato anche l’anno scorso, dopo i disastri del tandem Salvini-Urso nel dl asset contro il caro-voli, non è possibile che si replichi questo taglieggio per siciliani e sardi, che hanno il sacrosanto diritto di passare le feste a casa come gli altri italiani. Sui trasporti il governo Meloni si conferma assente”. Così in una nota i deputati M5s in comm. Trasporti Luciano Cantone, Antonino Iaria, Roberto Traversi e Giorgio Fede.

