Roma, 5 dicembre 2024

UNINDUSTRIA: EUGENIO SAMORI ELETTO PRESIDENTE DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI

Eugenio Samori è il nuovo Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo per il quadriennio 2024-2028.

Eugenio Samori, 37 anni, laureato all’Università La Sapienza in Management e Diritto d’impresa, consegue il Master in Professioni Economico Contabili all’Università di Tor Vergata. La sua esperienza lavorativa inizia nel 2012, quando diventa Amministratore Unico della Safra Srl – Società tra professionisti che si occupa di Consulenza del lavoro principalmente per imprese industriali farmaceutiche, dell’industria della gomma e plastica, metalmeccaniche. Fa parte del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria dal 2013, dove ha ricoperto anche la carica di Vicepresidente e Presidente GI dell’Area Territoriale di Latina.

“Sono onorato di poter contribuire a scrivere il futuro del Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria nei prossimi quattro anni – ha commentato Eugenio Samori durante l’Assemblea Elettiva. Il nostro Gruppo ha di fronte a sé un cammino sfidante e uno scenario in cui l’intelligenza artificiale, inizia a cambiare il nostro modo di fare impresa. I punti chiave per il nostro operato saranno: promuovere un emendamento per ampliare i limiti di età per l’accesso ai bandi per la nuova imprenditoria da 35 a 40 anni; contribuire alla crescita del sistema degli ITS, facilitando il passaggio tra formazione e mondo del lavoro; favorire la costituzione e lo sviluppo di nuove realtà imprenditoriali innovative, come le startup, contribuendo a creare un tessuto imprenditoriale dinamico e più competitivo. Vogliamo inoltre supportare il lavoro del Rome Technopole, che può fungere da punto di incontro per giovani imprenditori e le Università, sui temi dell’innovazione tecnologica. Incoraggeremo, poi, politiche a sostegno dell’imprenditoria giovanile. Svilupperemo programmi di formazione e mentorship, coinvolgendo imprenditori più esperti che possano condividere le proprie esperienze e competenze. Daremo voce ai giovani imprenditori e ai problemi che vivono quotidianamente facendo impresa, dialogando con Istituzioni ed Enti al fine di dare un contributo ai territori. Il mio impegno, insieme a quello della Squadra che mi affiancherà, sarà anche quello di dare continuità e valore ai risultati già raggiunti, raccogliendo con responsabilità e orgoglio il testimone lasciato dalla Presidenza di Corrado Savoriti.”

L’Assemblea del Gruppo ha eletto sia il programma di attività per il prossimo quadriennio sia la Squadra di Presidenza, composta da due Vicepresidenti, Virginia Gullotta e Jacopo Recchia e da quattro Presidenti di Area Territoriale: a Frosinone è stato eletto Luca Visca, a Latina Claudia Ciufo, a Rieti Matilde Pitorri e a Viterbo Matteo Flati. Nel corso dell’Assemblea è stato indicato il Vicario di Roma, Giulia De Grazia, che verrà nominato al primo Consiglio Direttivo utile. Il Gruppo Giovani Imprenditori di Unindustria è composto da imprenditori e manager fino ai 40 anni di età, appartenenti ai diversi settori produttivi: dall’information technology, alla sicurezza, all’elettronica, all’edilizia, alla logistica, ai trasporti, fino alle aziende metalmeccaniche, alimentari, di consulenza e di comunicazione, finanza credito e assicurazioni, audiovisivo, turismo e tempo libero.