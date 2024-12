Polizia di Stato: Brescia, 25 misure misure cautelari e sequestro per oltre 1,8 milioni di euro

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Dalle prime ore di questa mattina gli investigatori della Polizia di Stato e i militari della Guardia di Finanza, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, stanno eseguendo 25 misure cautelari ed il sequestro preventivo per oltre 1,8 milioni di euro nonché numerose perquisizioni nelle province di Brescia, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso, in relazione ad un’associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista operativa in territorio bresciano dedita alla commissione di estorsioni, traffico di armi e droga, ricettazioni, usura, reati tributari e riciclaggio. Gli investigatori hanno altresì contestato il reato di scambio elettorale politico mafioso.

Contestualmente, militari dell’Arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Brescia stanno eseguendo un’ulteriore ordinanza cautelare emessa nell’ambito del medesimo procedimento penale, anche nei confronti di promotori e partecipi della summenzionata associazione ‘ndranghetista per reati della medesima specie, aggravati dal metodo mafioso.

I dettagli dell’operazione saranno diffusi nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11:00 presso la Questura di Brescia.

Brescia, 5 dicembre 2024