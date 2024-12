(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 OCSE. PIETRELLA (FDI), ITALIA PROTAGONISTA DI UNA RIPRESA SOLIDA E CONSAPEVOLE

“L’ultimo Economic Outlook dell’OCSE conferma la capacità del nostro Paese di affrontare le sfide economiche globali con resilienza e lungimiranza. Nonostante una revisione al ribasso delle stime di crescita del PIL per il 2024 rispetto alle previsioni di settembre, il report mette in luce prospettive positive per i prossimi due anni, indicando un rafforzamento del segno positivo e una traiettoria di sviluppo sostenuto,” dichiara Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia. “Un dato di particolare rilievo è che l’Italia si distingue, con una performance economica superiore rispetto a quelle di Francia e Germania. Questo è il frutto di un impegno concreto volto non solo a garantire la messa in sicurezza dei conti pubblici, ma anche a creare condizioni favorevoli per le imprese e il lavoro,” prosegue Pietrella. “L’OCSE riconosce inoltre il valore della manovra economica varata dal nostro governo, giudicandola adeguata ad affrontare eventuali criticità derivanti dal contesto globale, come le dinamiche del commercio internazionale e l’instabilità finanziaria. Questo dimostra che la linea adottata dal Presidente Giorgia Meloni e dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta riuscendo a coniugare stabilità e crescita, promuovendo un modello economico che valorizza la competitività del nostro sistema produttivo,” sottolinea il deputato. “Come Fratelli d’Italia, siamo consapevoli che il percorso non è privo di ostacoli, ma i risultati ottenuti finora rappresentano un segnale di fiducia per i cittadini e per il tessuto imprenditoriale italiano. È fondamentale continuare su questa strada, investendo in innovazione, infrastrutture e formazione, per consolidare la posizione del nostro Paese come attore chiave dell’economia europea,” conclude Pietrella.

