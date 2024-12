(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

MODA, PIETRELLA (FDI): AMPLIAMENTO CIG IN DEROGA PER SOSTENERE LE IMPRESE DEL SETTORE

“L’approvazione odierna dell’emendamento al decreto d’urgenza 160 rappresenta un passo concreto a sostegno delle imprese della moda, colpite duramente dalla crisi economica. L’emendamento, firmato da me insieme al presidente della Commissione Lavoro Walter Rizzetto e alla collega Chiara La Porta, estende l’accesso alla cassa integrazione in deroga anche a ulteriori settori, come le imprese artigiane della meccanica per accessori destinati alla moda, aggiungendosi a quelli già coperti, quali abbigliamento, conciario, pelletteria, calzaturiero e tessile”. Lo ha dichiarato Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile moda del partito. “Con questa misura, le risorse destinate alla CIG in deroga aumentano di 9 milioni di euro, passando dai 64,6 milioni inizialmente previsti a 73,6 milioni complessivi. È un segnale importante di attenzione verso un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy, capace di trainare l’immagine e l’economia del nostro Paese nel mondo. Questo risultato è il frutto di un lavoro costante e condiviso, volto a proteggere le imprese, soprattutto quelle artigiane con meno di 15 dipendenti, e i lavoratori che operano nei distretti produttivi, molti dei quali particolarmente colpiti in regioni come la Toscana. La crisi della moda richiede interventi mirati e strutturali, e il nostro impegno continuerà per garantire sostegno e prospettive di ripresa a un settore strategico per l’Italia”, ha concluso Pietrella.

