Governo, Cattaneo: “Investitori stranieri guardano con interesse a Italia”

“Oggi l’Italia è uno scoglio di stabilità e certezza nello scenario europeo, il Regno Unito ad esempio è tra quelli che guarda con grande interesse e fiducia al Governo italiano, molto apprezzato per la sobrietà avuta nella gestione dei conti. Oggi l’indicatore dello Spread è molto positivo ma anche quello dell’occupazione che non è mai stata così alta e la Borsa italiana che si attesta tra le migliori d’Europa. Tutto questo significa che il sistema Italia funziona e che gli altri paesi ci guardano come un buon posto dove investire”.

Lo ha detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Responsabile nazionale dei Dipartimenti, ospite a Metropolis su Repubblica Tv.

