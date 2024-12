(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 FESTIVAL SANREMO, BERRINO (FDI): SUO PATRIMONIO ARTISTICO DEVE ESSERE PRESERVATO

“Leggeremo con attenzione le motivazioni della sentenza sul Festival di Sanremo. Fratelli d’Italia continua ad avere come primario obiettivo la tutela del Festival in quanto espressione della cultura italiana, simbolo dell’italianità all’estero e patrimonio sia della storia nazionale e sia della televisione pubblica. Per questo riteniamo che il connubio Rai-Festival di Sanremo debba continuare e siamo sollevati che nella sentenza si faccia salva all’edizione del 2025. Fratelli d’Italia è dalla parte degli interessi degli italiani e in particolare di una Rai emblema del servizio pubblico”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, componente della Commissione Vigilanza Rai.

