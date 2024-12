DL FISCO. TREMAGLIA (FDI): CON NOI RECORD STORICO DI RECUPERO EVASIONE

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

“Ci è stato raccontato dall’attuale opposizione che questo provvedimento vedeva una forte spaccatura nella maggioranza. È sempre curioso sentirsi dire dal campo largo – che, in parte, mi sembra di aver capito sia diventato un camposanto – che la maggioranza, che il centrodestra sia diviso. Abbiamo verificato e stiamo continuando a verificare, nelle votazioni in Aula, una forte divisione certamente, ma nel centrosinistra, non nel centrodestra”.

Lo ha detto il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Tremaglia nella dichiarazione di voto finale al Dl Fisco alla Camera.

“Abbiamo sentito che questo sarebbe il Governo degli evasori però, contemporaneamente, abbiamo raggiunto di nuovo un record storico l’anno scorso, e siamo sulla buona strada anche quest’anno, di recupero di soldi dall’evasione fiscale. Quindi siamo veramente in una situazione surreale. Con questo decreto rinnoviamo il concordato preventivo. Sottolineiamo l’importanza, anche dal punto di vista simbolico, oltre che concreto, del rinvio per 700 milioni dell’acconto dell’Irpef: essenziale. Ci sono centinaia di milioni sulle infrastrutture, ci sono 4 miliardi e 700 milioni su Transizione 4.0. Abbiamo provveduto a un rifinanziamento dell’Ape sociale. E abbiamo il bonus Natale, criticato soprattutto da parte di chi era vicino al bonus da 80 euro di Renzi, forse c’è un po’ di invidia per i 100 euro per milioni di italiani. In queste settimane ci siamo confrontati anche aspramente sul tema della sanità. Questo provvedimento libera le risorse non spese dalle regioni per il COVID, per aiutarle a smaltire le liste d’attesa”. Infine, sottolinea Tremaglia, “uno dei primi ringraziamenti, va alle Forze dell’ordine. È una necessità quella rispetto alla quale troviamo risposta in questo provvedimento, con 100 milioni di euro per gli straordinari, ma è una necessità, quella della presenza e del supporto alle nostre Forze dell’ordine, ancora più impellente oggi, dove per il nostro Paese girano loschi figuri che rivendicano e invocano la lotta sociale, rendendo ancora più delicato, ancora più importante il lavoro delle nostre Forze dell’ordine nelle piazze e nelle città italiane”.

