(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 DL FISCALE, AMATO (M5S): OK NOSTRO ODG PER DETRAIBILITÀ SPESE CULTURALI

Roma, 5 dic. – “È stato approvato il nostro ordine del giorno al decreto fiscale, a mia prima firma, che impegna il governo a garantire la detrazione delle spese individuali per la cultura. L’obiettivo è quello di incentivare la fruizione culturale delle famiglie, sostenere la ripresa del settore della cultura e soprattutto contribuire a garantire il benessere dei cittadini. Per noi l’accessibilità alla Cultura dovrebbe considerarsi “un principio di libertà” in cui salute, cultura e benessere dell’individuo si uniscono nell’ambizione verso una economia del benessere. Su questo fronte saremo sempre in prima linea, perché rendere detraibili le spese per l’acquisto di biglietti di cinema, teatro e spettacoli dal vivo, di libri, di accessi a musei, eventi culturali, aree archeologiche e parchi naturali rappresenta un spinta all’economia e alla civiltà di questo Paese”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato.

