DL AMBIENTE, NAVE (M5S): OCCASIONE SPRECATA, GOVERNO PESSIMO NEL METODO E NEL MERITO

Roma, 4 dic. – “Il tema ambientale è per noi sacrosanto e questo provvedimento oggi ci lascia l’amaro in bocca perché è un’altra occasione sprecata, un’altra opportunità persa e per un altro, facciamo finta che. Ecco che abbiamo assistito al valzer degli emendamenti accantonati, poi redivivi, con parere favorevole, poi di nuovo accantonati. Per fortuna, poi, qualcuno è stato anche ritirato, ma più che per fortuna ritengo sia accaduto per un mero tornaconto politico, perché poi alla fine la maggioranza deve pur vivere o sopravvivere. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato quasi 90 emendamenti, tutti annullati, azzerati, tranne la magnanima concessione di qualche ordine del giorno, magari neppure vincolante, che è storia abbastanza recente. Per fortuna qualche emendamento è stato ritirato e nello specifico mi riferisco all’emendamento di Forza Italia sulla gestione privata dell’acqua pubblica. Ritengo che l’inefficienza della pubblica amministrazione non debba essere l’alibi per poter dare ai privati maggiore spazio di manovra. Ricordo che la gestione del pubblico in molti dei Comuni è in mano al Centrodestra, non certo al MoVimento 5 Stelle, quindi mi sembra più un alibi che altro Non è invece stato ritirato, purtroppo, l’emendamento a prima firma del senatore Romeo, che prevede il conferimento in discarica dei residui dell’alluvione di Genova del 2017, prorogato al 2022, oggi invece ce lo ritroviamo prorogato fino al 2027, addirittura con dei valori tre volte superiori a quelli previsti nelle tabelle. E va bene, ma il controllo deve essere sempre efficace, perché già noi, in terra dei fuochi, abbiamo subito un mancato controllo su delle normative regolamentate statali, ma alla fine ci siamo ritrovati con siti inquinati. Purtroppo sull’ambiente il governo agisce solo a babbo morto. Come sulle alluvioni, dove ogni pezza è peggio del buco, ci troveremo ad affrontare problemi sempre diversi: problemi di ordine sanitario, geologico e industriale. È quindi fondamentale dire che con l’ambiente non si accettano sconti, perché poi presenterà il conto e secondo me, secondo il MoVimento 5 Stelle e secondo la maggioranza degli italiani, questo conto sarà sicuramente sempre più salato”. Così intervenendo in aula sul dl Ambiente il senatore M5s Luigi Nave.

