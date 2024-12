Cuneo | Domani il reading “Duccio” al Teatro Toselli

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Teatro Toselli, a ottant'anni dalla morte di Galimberti il reading "Duccio"

L’evento venerdì 6 dicembre a cura dell’associazione Amici per la Musica di Cuneo

Il 3 dicembre è ricorso l’80° anniversario della morte di Duccio Galimberti, comandante delle formazioni partigiane di Giustizia e Libertà e medaglia d’oro al valor militare. L’uomo che, a prezzo della propria vita, con rara intensità intellettuale e suprema coerenza ai valori in cui credeva fortemente, diede un decisivo apporto alla Resistenza ed alla costruzione della nostra Repubblica su basi democratiche.

Per celebrare l’eroe della Resistenza cuneese, venerdì 6 dicembre, alle ore 21, al teatro Toselli viene proposto il reading “Duccio” a cura dell’associazione Amici per la Musica di Cuneo, con la partecipazione del prof. Pierluigi Garelli, l’attrice Elide Giordanengo e la violoncellista Milena Punzi. La storia di Duccio e della famiglia Galimberti, contestualizzata nella società dell’epoca, sarà raccontata con immagini, aneddoti, letture e l’accompagnamento musicale di violoncello ed effetti elettronici.

L’evento è gratuito ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Pierluigi Garelli, insegnante di Storia e Filosofia al Liceo Peano-Pellico di Cuneo, è attualmente Direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo.

Nel 1996, Elide Giordanengo fonda la compagnia Teatro degli Episodi, di cui, ad oggi, è regista e attrice. Nel corso degli anni, alla produzione di spettacoli è stata affiancata, dall’organizzazione di corsi di recitazione, dizione e di laboratori teatrali per conto di Enti e Scuole. Dal 2007, in qualità di attrice, inizia a collaborare con la Compagnia Cantoregi di Racconigi, sotto la guida dei registi Vincenzo Gamna e Koji Miyazaki.

Milena Punzi Anfossi, formatasi con I Maestri Dario Destefano, Andrea Scacchi e Roberto Trainini, si è diplomata con il massimo dei voti al Conservatorio Ghedini di Cuneo; ha studiato al Conservatorio di Oviedo (Spagna) con il M° Viguen Sarkissov (violoncello dei Solisti di Mosca) partecipando a vari concerti con gruppi da camera a Gijon, Santander e alla Casa Reale di Madrid. Svolge attività concertistica in diverse formazioni da camera e si è esibita con musicisti di rilievo internazionale quali Massimo Palumbo, Michel Lethieck, Darko Brlek, Sasa Dejanovic, Roberto Ranfaldi, Stefano Vagnarelli. Ha collaborato con Ennio Morricone ed il regista Nanni Moretti. Recentemente ha intrapreso un nuovo indirizzo professionale suonando in formazioni da camera con strumenti storici. Nel contempo si è avvicinata alla musica sperimentale elettronica, suonando con Nicolas Jaar in alcuni importanti festival: Rewire festival all’Aia, ClubToClub a Torino, Dark Mofo in Tasmania.