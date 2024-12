(ARC) Finanze: Zilli, sulle radici di Aquileia il futuro di GO!2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 Aquileia, 5 dic – “Aquileia patrimonio dell’umanit? Unesco da

26 anni e Nova Gorica-Gorizia Capitale europea della cultura

2025. Due eventi importanti sotto il profilo simbolico e storico,

che ci ricordano quanto siano profonde e comuni nei nostri

territori l’identit? e il senso di comunit?. Realt? storiche e

culturali, eredi di un grande passato, che ha visto Aquileia

assurgere a quarta citt? dell’Impero e a culla della cristianit?

nella Mitteleuropa, protagonisti di un evento, GO!2025, che ci

pone oggi pi? che mai nel cuore dell’Europa. Siamo consapevoli

dell’unicit? del momento, colmo di opportunit? da cogliere per il

nostro futuro e soprattutto per le nuove generazioni: possiamo

suturare una ferita, che ha eretto muri e diviso genti, per

consegnare ai nostri giovani la consapevolezza delle loro

origini, la forza che deriva dalla conoscenza della loro storia e

cultura comune, per costruire il futuro con fiducia e ottimismo

Sono le parole dell’assessore alle Finanze del Friuli Venezia

Giulia, Barbara Zilli, che questo pomeriggio ? intervenuta ad

Aquileia, al convegno “Aquileia meta sostenibile”, con un focus

sulla sfida di GO!2025 attraverso le collaborazioni

transfrontaliere.

“Viviamo in un territorio storicamente ospitale e Aquileia ne ?

la conferma da sempre: una citt? cosmopolita, spazio mentale e

fisico d’incontro di culture, lingue e genti diverse che hanno

saputo integrarsi armoniosamente, sviluppando un centro

prosperoso, che ? diventato patrimonio dell’umanit? Unesco. Allo

stesso modo, quel lembo di terra tra Nova Gorica e Gorizia, tra

Friuli Venezia Giulia e Slovenia, in cui rapporti di

collaborazione transfrontaliera sono modelli virtuosi

riconosciuti nei palazzi europei e spesso replicati a

testimonianza della loro validit? per la crescita e

l’integrazione” ha detto Zilli.

L’esponente dell’Esecutivo Fedriga ha ricordato quanto e come la

Regione abbia investito sull’evento GO!2025 per la valorizzazione

dei confini come opportunit?: “Il fondo per piccoli progetti

GO!2025 attinge al programma Interreg 4A Italia Slovenia

2021-2027 per circa 4,5 milioni di euro e, per il primo bando, ha

ricevuto un ulteriore finanziamento di 3,2 milioni dalla Regione.