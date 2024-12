(ACON) TURISMO. PELLEGRINO (AVS): AQUILEIA META ANCHE DI PELLEGRINAGGI LAICI

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Trieste, 5 dic – "Aquileia ? un piccolo centro, ma

Patrimonio dell’umanit? perch? sito riconosciuto dall’Unesco.

Piccolo nella dimensione, ma grande realt? e meta di turismo

sostenibile e centro nodale di un’importante rete di cammini non

solo spirituali”.

Cos? in una nota la consigliera regionale di Alleanza Verdi e

Sinistra, Serena Pellegrino, a margine del convegno “Aquileia

meta sostenibile”.

“Aquileia non ? solo una realt? che catalizza la cultura e la

amplifica attraverso la ricerca anche della spiritualit?,

proiettandosi verso un futuro di bellezza, ma ? anche uno scrigno

pieno di sorprese e di tesori che la esaltano e la elevano fra le

massime espressioni artistiche del Bel Paese.I contributi messi a

disposizione sono indispensabili, ma non sufficienti se non sono

supportati da una buona progettualit? e un proattivo lavoro per