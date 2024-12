(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Successo per la cena di gala a sostegno del Policlinico Gara di solidarietà

per un ecografo da destinare allo screening e follow up delle pazienti con

tumori ginecologici

Il ricavato consentirà di acquista re dispositivi per acquistare un costoso

ecografo per consentire screening e diagnosi sempre più precoci per le

pazienti ginecologiche tumorali seguite dalla struttura complessa di

Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico.

Modena, mercoledì 3 dicembre 2024 – Grande successo per la cena di gala che

ha concluso la campagna di raccolta fondi, organizzata da Modena Commerciale

Aiutiamoci a sostegno del Progetto EVA che si è svolta lo scorso 30 novembre

nella bellissima location della FLORIM Gallery a Fiorano Modenese. Il

ricavato consentirà di acquistare un costoso ecografo per consentire

screening e diagnosi sempre più precoci per le pazienti ginecologiche

tumorali seguite dalla struttura complessa di Ginecologia ed Ostetricia del

Policlinico, diretta dal prof. Antonio La Marca. Durante l’evento è stata

comunicata l’intenzione di creare una Fondazione per il Sostegno della

Chirurgia Oncologia e Senologica del Policlinico che sarà presieduta dal

prof. Giovanni Tazzioli, già direttore della struttura.

Questo ambizioso obiettivo ambizioso è stato ancora una volta centrato

grazie alla nutrita partecipazione all’evento (oltre 300 persone, con

disponibilità esaurite già a pochi giorni l’apertura delle iscrizioni), alla

raccolta fondi tramite una sottoscrizione liberale e un’asta di beneficenza

(con circa 150 premi complessivi, tra cui oggetti d’arte, maglie donate da

atleti di Inter, Milan e Juventus, quadri, buoni spesa, orologi e preziosi)

e alle generose erogazioni liberali. Ad animare la serata hanno pensato il

conduttore Andrea Barbi e la guest star Johnson Righeira, il cui intervento

ha riportato al clima delle estati degli Anni ’80. La nuova strumentazione

sarà quindi a breve acquisita e donata al Policlinico.

Di grande impatto gli interventi di Sheila Chiusolo, Presidente di Modena

Commerciale Aiutiamoci, di Claudio Vagnini, Direttore generale AOU di

Modena, di Stefano Mezzetti, Sindaco di Modena e Presidente della CTSS,

Marco Biagini, Sindaco di Fiorano Modenese, Stefano Bonacini, Deputato al

Parlamento Europeo, già Presidente della Regione Emilia-Romagna, e dello

stesso prof. La Marca. La serata non si sarebbe potuta realizzare senza la

generosa ospitalità del Presidente di FLORIM Ceramiche Claudio Lucchese, il

fattivo contributo di tante imprese e realtà del territorio e la

collaborazione di istituzioni come il Comune di Modena, l’AOU di Modena e

CNA Modena, che fin dal primo momento hanno dato il loro patrocinio

all’iniziativa.

