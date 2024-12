(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Proseguono parallelamente i lavori di Rfi e la progettazione della riqualificazione di piazzale Carso: entro l’estate si apre la nuova porta della città a mare

Proseguono i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per il prolungamento del sottopasso centrale della stazione di Rimini: 50 metri di nuova infrastruttura con una nuova porta di ingresso lato mare per avvicinare centro storico e marina.

Il nuovo passaggio consentirà infatti di ricucire la zona mare all’altezza di piazzale Carso e il piazzale Cesare Battisti antistante la stazione e potrà essere utilizzato sia dai cittadini, come percorso di attraversamento monte – mare, sia dai passeggeri in arrivo o in partenza con il treno.

La nuova porzione di sottopasso è stata realizzata in continuità con quella esistente. Prima di avviare le operazioni di scavo sono state eseguite opere provvisionali di sostegno in corrispondenza dei binari dello scalo di stazione.

Per accogliere l’uscita del sottopasso lato mare su via Monfalcone è in corso di realizzazione un nuovo padiglione per l’uscita, composto da una pensilina in acciaio e vetro lunga 80 metri e larga 5, che rappresenterà il fronte della stazione sul quadrante della città lato mare.

La parte strutturale della nuova pensilina è stata già montata e a breve verranno effettuati i previsti collaudi di legge. In questo momento sono in corso anche le finiture e le opere impiantistiche all’interno del nuovo sottopasso, mentre è stato già completato il rivestimento delle pareti e della muratura di confine che si proietta sotto la nuova pensilina.

Parallelamente sta proseguendo l’iter progettuale a cura del Comune di Rimini per riqualificare il parco “Giardini Vittime delle Foibe” e piazzale Carso su cui si affaccerà il nuovo accesso lato mare della stazione ferroviaria.

E’ iniziata con l’approvazione in giunta di ieri del Dip e con la pubblicazione di oggi, 4 dicembre, sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna, il percorso per l’approvazione del progetto che prevede la riqualificazione del Parco in Piazzale Carso, che, a seguito dei lavori del prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria centrale di Rimini, diventerà presto luogo strategico per i flussi degli utenti in arrivo e in partenza dalla stazione. L’amministrazione comunale infatti partirà in primavera con un primo intervento di valorizzazione dell’area del Parco, potenziamento dei servizi urbani e messa in sicurezza dell’area, affinché possa assolvere alla sua nuova funzione, entro l’inizio della prossima estate quando è prevista la consegna alla città del parco riqualificato e l’apertura del nuovo padiglione fronte della stazione lato mare. Questo primo intervento di riqualificazione su piazzale Carso, dell’importo di 250mila euro, è in sinergia con il nuovo fabbricato del fronte stazione che, decentrandosi rispetto all’asse centrale della stazione, tende a ricentrarsi sul fronte dei Giardini “Vittime delle Foibe”, offrendo l’uscita in pieno parco, filtrata dalla via Monfalcone. Diventa così prioritario garantire i servizi urbani necessari alla nuova funzione: sistemazione dei percorsi pedonali, viabilità fluida, stalli di sosta diversificati per tipologia di utenza, sicurezza pubblica, potenziamento dell’illuminazione pubblica, installazione di sistemi di videocontrollo. I nuovi percorsi sono pensati sia per i residenti che vivono il parco quotidianamente sia per i turisti che, una volta fuori dalla stazione, si dirigono verso la zona prescelta con la modalità più semplice e diretta. Prioritaria è la sistemazione del verde e la realizzazione un nuovo tratto di viabilità che preveda anche un torna-indietro per consentire il veloce deflusso verso il Viale Principe Amedeo senza congestionare la viabilità in Viale Monfalcone in direzione sud e l’area di Marina Centro, già molto affollata in particolar modo nel periodo estivo. Verranno inoltre realizzati stalli per servizio taxi, sosta veloce per chi fruisce dei servizi della stazione, stalli per biciclette.

L’avvio di procedimento unico per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica in variante alle previsioni della strumentazione urbanistica, consentirà le procedure di partecipazione e consultazione finalizzate all’approvazione del progetto e determinerà l’acquisizione di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi necessari per la realizzazione dell’opera, la localizzazione dell’opera pubblica nonché la variante alla strumentazione urbanistica.

Tutti gli elaborati sono depositati per la libera visione del pubblico sia sul sito web del Comune, sia presso gli Uffici del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale del Comune di Rimini (via Rosaspina n. 21, II piano) fino al 3 febbraio 2025. Entro tale termine chiunque può prendere visione, ottenere le informazioni specifiche e formulare osservazioni.

Tutte le informazioni e gli elaborati sono consultabili anche nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio”, alla pagina:

“Partiamo con un primo intervento che si integra con quello frutto del protocollo d’intesa con Rfi – commenta Amministrazione Comunale – e che vuole migliorare i flussi dell’area che mette in connessione la zona turistica con il centro storico attraverso un nuovo asse di collegamento funzionale per i riminesi, per i viaggiatori, per i turisti. Questo primo intervento sarà l’occasione per testare i flussi e sarà completato da interventi successivi che accompagneranno la prosecuzione dell’intervento su piazzale Carso con una progettazione più ampia che prosegua nella riqualificazione della nuova area lato mare, dando nuova luce e nuove funzioni ad un’area che così tornerà a splendere”.