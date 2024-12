POLIZIA DI STATO – NUORO – Presunte responsabilità relative all’evasione del boss foggiano Marco Raduano

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

[ https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f21db988-b197-11ef-8c36-736d736f6674 | https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/f21db988-b197-11ef-8c36-736d736f6674 ]

Evasione del boss foggiano Marco Raduano

In Sardegna ed in Veneto è stata eseguita un’operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Cagliari, condotta da personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria, in relazione alle presunte responsabilità relative all’evasione del boss foggiano Marco Raduano, il 24 febbraio 2023 dal carcere nuorese “Badu e Carros”, e all’agevolazione della successiva latitanza.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite in occasione della conferenza stampa che si terrà presso la Questura di Nuoro alle ore 11:30 con la partecipazione del Procuratore distrettuale di Cagliari, dei vertici del Servizio Centrale Operativo, del Questore di Nuoro e dei vertici del NIC della Polizia Penitenziaria.

Nuoro, 4 dicembre 2024