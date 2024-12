PIU LUBRI PIU LIBERI Inaugurazione con i 75 anni di Poliziamoderna

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Inaugurazione con i 75 anni di Poliziamoderna

Per il primo giorno della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri, più liberi, al Convention center La Nuvola, Poliziamoderna ha festeggiato il suo 75° anniversario con un incontro presso la sala Sirio dal titolo “75 anni di comunicazione della Polizia di Stato. Dalla nascita della rivista Poliziamoderna allo sbarco nel mondo dell’editoria” sono state ripercorse le tappe fondamentali della rivista ufficiale della Polizia di Stato edita dal Fondo assistenza, a cui da 12 anni fornisce i proventi in aiuto dei figli dei poliziotti afflitti da gravi patologie. Per l’occasione erano presenti gli esperti di alcune Specialità: per la Scientifica il commissario capo tecnico Alisia Signorile che ha illustato la ricostruzione in 3D sulla scena del crimine e il direttore tecnico capo Giovanni Tessitore che ha parlato dell’Intelligenza artificiale; per la Stradale il vice questore Damiano Pica del Compartimento Polstrada di Lazio e Umbria che ha spiegato delle novità introdotte dal nuovo Codice della Strada; Valentina Vezzali, campionessa del fioretto e Monica Boggioni, campionessa nuoto paralimpico, hanno parlato della loro esperienza come atlete delle Fiamme oro; a chiudere gli interventi del commissario capo Martina Di Nanni che ha spiegato come i ragazzi possono evitare i pericoli del Web con particolare riferimento al Revenge Porn . In sala presente Daniele Bigliardo che ha designato dal vivo una tavola del Commissario Mascherpa .

Inoltre in occasione della dedica di questa edizione di Più libri più liberi alla memoria di Giulia Cecchettin uccisa l’11 novembre 2023, il Camper Rosa della Polizia di Stato della campagna Questo non è amore stazionerà all’ingresso della Nuvola a disposizione dei visitatori.

