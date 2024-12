Il Governo francese crolla: Le Pen e la sinistra uniscono le forze per destituire il primo ministro

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Il governo francese è caduto per la seconda volta quest’anno dopo che l’Assemblea nazionale ha votato la sfiducia al primo ministro Michel Barnier, segnando un evento storico. Con soli 91 giorni di mandato, Barnier diventa il primo ministro con il mandato più breve nella storia moderna della Francia, superando il precedente record di Pierre Bérégovoy (362 giorni).

La mozione di sfiducia è stata presentata dal blocco di sinistra Nuovo Fronte Popolare (NFP) e ha ricevuto il sostegno cruciale del partito populista di destra Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, portando a una schiacciante approvazione con 331 voti, ben oltre i 289 necessari per la caduta del governo. È la prima volta dal 1962 che un governo francese viene estromesso da un voto parlamentare.

La crisi politica è esplosa dopo che Barnier ha invocato una scappatoia costituzionale per far passare tagli alla previdenza sociale senza il voto parlamentare. Questa mossa, considerata arrogante e tecnocratica, ha fatto perdere il sostegno della Le Pen, che fino a quel momento aveva concesso al governo il beneficio del dubbio.

“Il bilancio che stiamo respingendo oggi non infrange solo le vostre promesse”, ha dichiarato Le Pen davanti all’Assemblea nazionale. “Non ha né direzione né visione. È un bilancio tecnocratico che scivola verso il basso senza affrontare i problemi reali come l’immigrazione incontrollata”.

Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha aggiunto che il bilancio di Barnier avrebbe imposto 40 miliardi di euro di nuove tasse, definendolo una minaccia per un’economia già fragile. “Questo bilancio farebbe sprofondare la Francia in una recessione significativa”, ha avvertito Bardella, sottolineando la necessità di proteggere il potere d’acquisto dei cittadini.

Barnier, ex negoziatore dell’Unione Europea per la Brexit, ha accettato il ruolo di primo ministro con l’obiettivo di stabilizzare il Parlamento diviso in tre gruppi:

Il blocco di sinistra NFP ,

, Il Rassemblement National di Le Pen,

di Le Pen, I centristi neoliberisti fedeli al presidente Emmanuel Macron.

Tuttavia, la sua leadership è stata breve e turbolenta. Prima di Barnier, il primo ministro con il mandato più breve era stato Gabriel Attal, il cui governo è durato 240 giorni all’inizio di quest’anno.

Nel suo ultimo discorso davanti al Parlamento, Barnier ha dichiarato:

“Avrei preferito distribuire denaro che non abbiamo, ma questa è la realtà. Qualunque governo prenda il mio posto dovrà affrontarla.”

La caduta del governo francese segue di poche settimane il crollo del governo di coalizione tedesco, lasciando un vuoto di potere significativo nel cuore dell’Unione Europea.

Il presidente Macron, appena rientrato da un viaggio in Arabia Saudita, si trova ora in una posizione difficile. Non può indire nuove elezioni legislative fino a metà del prossimo anno, secondo la Costituzione, e ha escluso categoricamente le dimissioni dalla presidenza, che porterebbero a elezioni nazionali anticipate.

Macron ha ora tre possibili strade:

Rinominare Barnier come primo ministro, un’opzione rischiosa che potrebbe portare a un nuovo crollo del governo se non verranno fatte concessioni significative. Nominare un nuovo premier tra le fila del partito di centro-destra Les Républicains, ma non è chiaro se qualcuno sia disposto a raccogliere l’eredità politica di Barnier. Formare un governo tecnocratico, sul modello italiano, guidato da esperti e burocrati, una soluzione mai tentata nella storia moderna della Francia.

Il blocco Nuovo Fronte Popolare ha già avanzato la richiesta di nominare un premier proveniente dai ranghi della sinistra, alimentando ulteriori tensioni all’interno del Parlamento. Tuttavia, una tale mossa potrebbe causare una rivolta tra i centristi di Macron, già divisi su temi di politica economica ed estera.

Jean-Luc Mélenchon, leader di estrema sinistra e figura chiave del NFP, ha chiesto a Macron di mettere da parte le divergenze ideologiche e collaborare con la sinistra per garantire stabilità. Tuttavia, il suo approccio anti-israeliano e le posizioni radicali complicano qualsiasi ipotesi di coalizione.

Fino alla nomina di un nuovo primo ministro, Barnier rimarrà in carica come custode, con poteri limitati. Non potrà proporre nuove leggi, ma avrà l’autorità di emanare misure di emergenza per garantire il funzionamento dei servizi pubblici ed evitare una paralisi governativa in stile americano.

Nel frattempo, le speculazioni continuano sul futuro politico di Macron, che si trova a dover gestire una Francia divisa, un Parlamento paralizzato e un’economia che rischia di scivolare ulteriormente in crisi.