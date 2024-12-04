Giovedì 5 dicembre la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 ORDINE DEL GIORNO
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31
GIOVEDI’ 05 DICEMBRE 2024 alle ore 18:30
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.
INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.
1 APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (N.A.D.U.P.) 2025-2027. Presentazione.
2 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (EX DLGS. 118/2011 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI). Presentazione.
3 APPROVAZIONE MODIFICHE E AGGIORNAMENTO “REGOLAMENTO
COMUNALE PER L’INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER
LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI
CAMPI ELETTROMAGNETICI” DEL COMUNE DI RIMINI.
4 APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI
IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI – ANNO 2025.
ORDINE DEL GIORNO INERENTE “IL CICLO E’ ANCORA UN LUSSO”,
PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MURANO BRUNORI STEFANO GLORIA LISI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 09/09/2024.
MOZIONE INERENTE: “NUOVO MERCATO ITTICO” PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA COMUNALE GLORIA LISI ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE IN DATA 14/11/2024.
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