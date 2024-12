Giovedì 5 dicembre la convocazione del Consiglio comunale

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31

GIOVEDI’ 05 DICEMBRE 2024 alle ore 18:30

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL SINDACO.

INTERROGAZIONI E PRESENTAZIONE ORDINI DEL GIORNO.

1 APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO

UNICO DI PROGRAMMAZIONE (N.A.D.U.P.) 2025-2027. Presentazione.

2 BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 (EX DLGS. 118/2011 E SUCCESSIVE

MODIFICAZIONI). Presentazione.

3 APPROVAZIONE MODIFICHE E AGGIORNAMENTO “REGOLAMENTO

COMUNALE PER L’INSEDIAMENTO TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI PER

LA TELEFONIA MOBILE E LA MINIMIZZAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AI

CAMPI ELETTROMAGNETICI” DEL COMUNE DI RIMINI.

4 APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELLE INSTALLAZIONI DEGLI

IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E ASSIMILABILI – ANNO 2025.

ORDINE DEL GIORNO INERENTE “IL CICLO E’ ANCORA UN LUSSO”,

PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI MURANO BRUNORI STEFANO GLORIA LISI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO IL 09/09/2024.

MOZIONE INERENTE: “NUOVO MERCATO ITTICO” PRESENTATA DALLA

CONSIGLIERA COMUNALE GLORIA LISI ALLA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

COMUNALE IN DATA 14/11/2024.