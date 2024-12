(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 BERLUSCONI: DALLA CHIESA (FI), “MI HA CHIESTO TANTISSIME VOLTE DI ENTRARE IN POLITICA. IO SONO UNA DI MEDIASET PRESTATA ALLA POLITICA”

“Sono scesa in politica dopo richieste ripetute negli anni dal Presidente Silvio Berlusconi. Anche nell’ultima occasione gli dissi subito di no. Ma il Presidente mi convinse: mi disse che avrei corso in Puglia, una terra che amo moltissimo. Inoltre, io avevo una grande nostalgia di Mediaset ed entrare in Forza Italia con il punto di riferimento di Berlusconi è stato per me come rientrare in quell’atmosfera di Mediaset. Per questo dico sempre che non sono una politica, ma una di Mediaset prestata alla politica. Io credo nel sociale, ho voglia di fare tante cose nel e per il sociale. Voglio che si torni alla voglia di fare e di cambiare e di operare per il bene dei cittadini e del Paese”. Così l’On. Rita Dalla Chiesa (Forza Italia), vice presidente dei deputati azzurri, ospite a Carta Bianca.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

