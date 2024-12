(ARC) Salute: Riccardi, necessario potenziamento medicina territoriale

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 L’intervento dell’assessore nella seduta odierna del Consiglio

comunale a Gorizia

Gorizia, 4 dic – “Il tema del rapporto tra medicina generale e

sanit? pubblica rappresenta una problematica che investe l’intero

Paese, dove, ad oggi, mancano pi? di 65mila medici e 20mila

infermieri. Davanti a questa complessit?, l’intercettazione del

bisogno salute deve essere perseguita attraverso il potenziamento

della medicina territoriale. In questo contesto, le Case della

comunit? possono essere la risposta in grado di dare al cittadino

un’assistenza costante: la sfida da affrontare sta nel popolare

queste strutture con un sistema professionale qualificato”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi,

intervenendo nella seduta odierna del Consiglio comunale a

Gorizia a cui ha preso parte anche il direttore generale di Asugi

Antonio Poggiana.

Tra le numerose tematiche discusse rientra, in particolare, il

problema legato alla carenza di medici di base nel territorio

isontino e all’istituzione degli Ambulatori sperimentali di

assistenza primaria (Asap) per fare fronte alla situazione

emergenziale. Su questo aspetto, Riccardi ha evidenziato la

necessit? di “implementare un servizio di trasporto pubblico per

i pazienti fragili, con riferimento specialmente alle aree pi?

periferiche del territorio”.

“La mancanza di personale medico determina che sia il

professionista a decidere dove andare a lavorare e che la scelta

cada, nella maggior parte dei casi, sulle organizzazioni pi?

complesse e con maggiori casistiche – ha analizzato l’esponente

della Giunta -. ? anche di fronte a tale carenza che diventa

fondamentale specializzare le strutture ospedaliere e potenziare

la sanit? territoriale, in coerenza con i bisogni dei cittadini e

ponendo attenzione all’elemento della prossimit?. Non chiuderemo

alcun ospedale, ma non possiamo pensare che ognuno di essi svolga

le medesime funzioni”.

L’assessore ha posto l’accento sull’eccessiva frammentazione del

sistema sanitario, sul sensibile aumento dell’inappropriatezza

prescrittiva e sui mutati bisogni di salute a cui l’impianto

organizzativo non ha saputo adattarsi negli ultimi 30 anni.

“Prendendo atto della costante crescita dell’aspettativa di vita,

all’invecchiamento della popolazione – ha sostenuto Riccardi –

servono maggiori sforzi nella risposta alle acuzie e nel fornire

prestazioni che soddisfino sempre pi? anche i bisogni sociali dei

cittadini”.

ARC/TOF/al

042106 DIC 24