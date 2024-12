Agenzia regionale 1433.24 Delli Noci_Settimana design Arte contemporanea Miami

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

La Regione Puglia approda a Miami con un doppio appuntamento nella

settimana del Design e dell’Arte Contemporanea

Delli Noci: la Puglia racconta le sue eccellenze manifatturiere e artistiche e

le sue potenzialità con Puglia Contemporary Lande Puglia Lovers su un

palcoscenico internazionale unico

In occasione della più importante settimana internazionale del Design e dell’Arte

Contemporanea che si tiene a Miami dal 3 all’8 dicembre, la Regione Puglia, Sezione

Promozione del Commercio, Artigianato e Internazionalizzazione delle Imprese in

collaborazione con Pugliapromozione, approda nella capitale mondiale della creatività con

due progetti: Puglia Contemporary Land e Puglia Lovers, curati da Cristiano Seganfreddo,

editore di Flash Art.

Il contesto è quello di Art Basel Miami Beach, l’evento di punta della Miami Art Week e la più grande fiera

d’arte al mondo, che vede la partecipazione di 286 gallerie, e diDesign Miami che presenterà una selezione di

pezzi di design audaci e innovativi, tra cui capolavori di design da collezione e collaborazioni uniche. In questo

scenario, che chiama a sé un pubblico internazionale di galleristi, collezionisti, buyer, imprese, la Puglia si

presenta al mondo con due appuntamenti.

Si tratta di Puglia Contemporary Land, un progetto espositivo ed editoriale che si svolge nell’ambito della

fiera Alcova Miami presso l’Hotel storico River Inn, con l’obiettivo di esporre prodotti di design realizzati dalle

eccellenze manifatturiere e artigianali pugliesi, al fine di rafforzare le relazioni istituzionali e le opportunità di

business sul mercato nordamericano. Dieci designer e aziende pugliesi, selezionati con apposito bando,

espongono presso gli spazi di Alcova Miami, una piattaforma indipendente che offre visibilità ai talenti

emergenti e alle pratiche di design innovative. Le imprese pugliesi presenti, che spaziano dalla Ceramica agli

imbottiti, dalla tessitura ai metalli, sono:Affreschi & Affreschi, Lecce; Amura (News Srl), Bari; Ceramiche Enza

Fasano, Grottaglie (Ta); Da A Italia Srl, Lecce; Fondazione Le Costantine Uggiano La Chiesa (Le); Fratelli

Colì, Cutrofiano (Le); Nassi (Bottega del Paralume), Lecce; Paper Factor, Cavallino (Le); Pimar, Cursi (Le);

Vero International, Galatina (Le).

Il secondo importante evento, Puglia Lovers, nasce dalla collaborazione con Natuzzi Italia,

brand che affonda le sue radici nel territorio pugliese e che ha fatto della regione la musa

ispiratrice delle sue creazioni presenti in tutto il mondo. Natuzziapre le porte del suo store nel

Miami Design District a una speciale edizione diNatuzzi Open Art – il progetto di

mecenatismo nato nel 2007 da una visione di Pasquale Natuzzi, come momento esperienziale

d’arte contemporanea per favorire l’inclusività e il dialogo attraverso la creatività. In questo

contesto, si inserisce Puglia Lovers, un racconto immersivo, capace di svelare i colori, le

texture e i sapori del territorio pugliese in modo inedito e, al tempo stesso, un vero e proprio

evento di networking e promozione della destinazione Puglia.

Interprete di questo dialogo identitario è l’artista e designer pugliese di fama internazionale

Agostino Iacurci, che con l’installazione Mediterranean Scrub, si ispira al ricco universo

vegetale del Mediterraneo.

“La design week di Miami – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro

Delli Noci – offre un palcoscenico internazionale unico per celebrare l’innovazione e la

creatività. Per questa ragione, e per il lungo percorso iniziato con la mostra “Autentico” che

abbiamo portato a New York e alla Design Week di Milano, siamo certi che questa possa

essere un’occasione importante per raccontare oltreoceano l’eccellenza manifatturiera e il

talento pugliese fatto di innovazione, storia e tradizioni. Questo mix, assieme alla ricercatezza

e all’alta qualità dei materiali, tipico del Made in Italy, è particolarmente apprezzato negli

Stati Uniti che resta il primo partner commerciale della Puglia proprio nel settore del legno-

arredo. In questo percorso di promozione e valorizzazione del design Made in Puglia,

abbiamo intercettato anche la possibilità che la Puglia possa cominciare ad affermarsi nel

panorama dell’Arte contemporanea. Essere qui in questo periodo in cui Miami diventa il

centro indiscusso dell’arte e della modernità vuol dire poter raccontare come la nostra

regione, seppur ancorata alle sue tradizioni, si sta rinnovando, si sta proiettando verso il

futuro, trasformando settori tradizionali in settori all’avanguardia”.

“Miami rappresenta per la Puglia una tappa del percorso avviato da tempo per il brand Puglia,

inteso come attrattore sia per investimenti produttivi anche nell’arte contemporanea e

nell’artigianato artistico, sia nel turismo tutto l’anno– dice Luca Scandale, direttore generale

di Pugliapromozione –. Oltre alle orecchiette, alla Taranta, al mare cristallino, alle cattedrali e

ai castelli, al ritmo di vita slow ed ai sapori tipici, auna diffusa cultura dell’accoglienza, la

Puglia è pronta alla sfida globale dell’arte contemporanea, in cui tradizione e innovazione si

esprimono all’unisono. Sono convinto che crescere dialogando con gli artisti e con

l’imprenditoria privataper la Puglia sia un’occasione per ampliare e consolidare la sua brand

reputation. A Miami, oltre alla attività previste durante gli eventi, Pugliapromozione

affiancherà un intenso programma di comunicazione off e on line, che amplificherà i risultati

attesi”.

“Natuzzi Open Art rappresenta un’occasione straordinaria per utilizzare il linguaggio

universale dell’arte e della bellezza e raccontare l’identità unica e straordinaria della terra di

Puglia, nostra musa e nostra casa. Un nuovo percorso artistico che acquisisce risvolti non solo

estetici ma anche etici perché diventa denuncia del dramma che oggi sta vivendo uno dei

simboli della Puglia e della cultura mediterranea, ovvero l’Ulivo. L’ulivo è l’albero della vita

nella cultura mediterranea, infinite testimonianze raccontano del suo utilizzo sin dall’origine

del mondo. Oggi l’albero della vita, a causa di un batterio, la Xylella, sta morendo, e con ogni

ulivo muore anche un po’ di questa terra. Sparisce un po’ della sua memoria, e della nostra”.

Afferma Pasquale Junior Natuzzi, Chief Creative Officer Natuzzi Italia. “L’opera di

Agostino Iacurci e la collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione rafforza la

nostra missione accanto a Save the Olives, l’organizzazione no profit che si occupa di

salvaguardia e ricerca per individuare soluzioni che possano contrastare il disseccamento

degli Ulivi.”

“Quella che ho immaginato è una narrazione che si sviluppa in più atti, coinvolgendo tanto l’esterno quanto

l’interno dell’edificio, rendendolo una macchia mediterranea metaforica, elemento che dà il titolo al mio

lavoro.”afferma l’artista Agostino Iacurci. “Ma ‘scrub’ significa anche erosione, intesa come deterioramento del

paesaggio naturale causata dalla Xylella, che sta distruggendo i nostri ulivi. Una possibile soluzione è quella di

affiancare agli ulivi malati altre piante, creando un nuovo paesaggio. E così, nel mio lavoro, al grande ramo di

ulivo sulla facciata si affiancano la borragine, il corbezzolo, la rucola, il papavero, il tarassaco e l’alloro,

raffigurati sulle mie bandiere come semplici silhouette, creando una vera e propria alleanza vegetale che

racconta al mondo la varietà del nostro territorio.”

“In Mediterranean Scrub, memoria e futuro si fondono in una narrazione visiva di rara

intensità. Agostino Iacurci ci mostra come l’arte possa essere un luogo dove estetica e

coscienza si incontrano, offrendo non solo visioni, ma strumenti per leggere e immaginare il

mondo che ci circonda”, spiega Cristiano Seganfreddo, curatore del progetto. “Materiali

umili – pitture e tessuti leggeri – si fanno eco della fragilità e della forza del

Mediterraneo. L’opera, monumentale e nomade, incarna il paradosso di un paesaggio radicato

nelle sue tradizioni eppure in perpetua trasformazione. La collaborazione con Save the Olives

radica ulteriormente il progetto nel presente, trasformandolo in un atto di connessione tra arte

e impegno. L’installazione si inscrive nel percorso artistico di Iacurci, arricchendo la sua

serie TravelingLandscape con una nota di urgenza ambientale che amplifica la potenza del

suo linguaggio visivo.”

La delegazione pugliese composta dall’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli

Noci, dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e dal direttore della

Comunicazione istituzionale, Rocco De Franchi, incontrerà Vincenzo De Bellis, direttore

delle quattro piattaforme espositive di Art Basel, la fiera d’arte contemporanea più grande del

mondo. Inoltre, la delegazione sarà ospite dell’evento organizzato dall’Istituto Italiano di

Cultura “Italian art in the global market”, conversazione tra Direttore Fiere e Piattaforme

Espositive Vincenzo De Bellis e Maria Porro del Salone del Mobile di Milano e visiterà la

mostra The Best of Italian Design – Art Week Edition, organizzata da Italy-America

Chamber of Commerce Southeast (IACC) presso l’Istituto Marangoni nel design district.

