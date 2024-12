A Civitavecchia Grande PRIMA di NATALE: “Il Sogno di Babbo Natale”

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

Una prima nazionale a Civitavecchia per questo Natale 2024: “Il Sogno di Babbo Natale”, alla Cittadella della Musica, porta in città grandi artisti e uno spettacolo immersivo mai visto prima! Si comincia l’8 dicembre con una parata di danzatori e circensi e il gran ballo della Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca

Civitavecchia si prepara a vivere un Natale straordinario con un ricco programma di eventi che animeranno la città dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, offrendo esperienze indimenticabili a famiglie, bambini e appassionati di cultura.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Civitavecchia, con la direzione artistica di Valentina Salerno e la collaborazione di Family Factory ETS, il progetto “Il Sogno di Babbo Natale” trasformerà la Cittadella della Musica e il centro storico in un luogo magico, grazie a parate, spettacoli, laboratori creativi, conferenze, balli, concerti, giocolieri e una PRIMA NAZIONALE: lo spettacolo immersivo a circuito “Il sogno di Babbo Natale”, che vede anche la partecipazione del famoso Sergio Bini, in arte Bustric.

LA PARATA E IL GRAN BALLO DI APERTURA DI DOMENICA 8 DICEMBRE

La Compagnia Nazionale di Danza Storica di Nino Graziano Luca, già famosissima per aver partecipato a eventi Netflix e a programmi come Ballando con le stelle, reduce dai successi del Teatro La Fenice di Venezia aprirà la manifestazione nel pomeriggio di Domenica 8 dicembre.

Alle ore 16.30 dal Teatro Traiano partirà la “Grande Parata” di apertura con La Compagnia Nazionale di Danza Storica, la Banda Ponchielli e i performer, giocolieri e circensi Family Factory.

Alle 17.30 sarà la volta del “Gran Ballo di Natale” spettacolo all’aperto della Compagnia Nazionale di Danza Storica: un tuffo nel 1800 fra costumi da sogno e un vero Gran Ballo su melodie d’epoca

Chiude la prima giornata di manifestazione la Conferenza del Prof. Michele Rak dell’Università di Siena “A cosa servono i racconti” con l’introduzione dell’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco Stefania Tinti. Relatori Prof.ssa Maria Zeno e Dott.ssa Roberta Galletta.

IL SOGNO DI BABBO NATALE: DAL 14 DICEMBRE DIVENTA PICCINO E ENTRA NEL SUO SOGNO!

Dal 14 dicembre, invece, sarà possibile per i due weekend che precedono il Natale vivere “Il sogno di Babbo Natale” il primo spettacolo immersivo dedicato a Babbo Natale, in anteprima nazionale a Civitavecchia sempre presso La Cittadella della Musica.

Uno spettacolo a circuito, dove gruppi di pubblico, di volta in volta, saranno invitati a farsi piccini per entrare nei sogni di un gigantesco Babbo Natale dormiente realizzato dall’artista della lana cotta Diana Biscaioli. Nella grande fabbrica del Babbo dormiente i giocattoli vengono aggiustati e ritrovano una nuova vita.

E si ritrova il vero spirito del Natale, fra la magia della sand art, che con la sabbia racconterà la storia di Civitavecchia, e il grande spettacolo finale che ogni weekend cambia:

– 14 e 15 dicembre sarà la volta de “La Magia del Natale” con Sergio Bini, il famosissimo Bustric

– 21 e 22 dicembre, invece, potrete assistere alle dinamiche acrobazie di Francesco Morlacchi con lo spettacolo “Il Folletto Bykerello”.

Il costo del biglietto per assistere a “Il sogno di Babbo Natale” è di 3€ + 1,50€ di prevendita.

E poi laboratori per bambini, come quello dei biscotti o delle casette, e tanti altri appuntamenti che aspettano il pubblico anche dopo il Natale per un gran finale alla Cittadella della Musica il 6 gennaio, giorno della Befana: gran finale con spettacolo di Bustric e del Circo Cerini con animali… di fuoco!