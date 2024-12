(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Separazione carriere: Sisto, lavorato pancia a terra, bene ok Commissione

“Abbiamo lavorato ‘pancia a terra’ e raggiunto il primo obiettivo, ossia il

via libera alla separazione delle carriere dalla Commissione Affari

Costituzionali della Camera, tema che è nel DNA, da sempre, di Forza

Italia. In base alla Costituzione, la terzietà va garantita

dall’ordinamento, l’imparzialità dai provvedimenti del giudice. E sia

chiaro, nessuno intende mettere il Pm ‘sotto l’Esecutivo’ : chi lo

sostiene dice una enorme bugia. Senza omettere di ribadire che, dopo i

passaggi parlamentari, ci sarà un referendum che darà direttamente agli

italiani il compito di decidere se queste norme potranno entrare o meno in

Costituzione. I tempi ? Contiamo di arrivare all’approvazione della doppia

lettura nei prossimi mesi per poi giungere a fine 2025, inizio 2026 al

referendum”. Così a Formiche il vice ministro alla Giustizia Francesco

Paolo Sisto, che poi sulla contrarietà dei magistrati ha osservato:

“Assistiamo a una rappresentazione ‘mediatica’ del dissenso che ben può

essere ingannevole, perchè a parlare ‘contro’ sono sempre gli stessi. Ho la

convinzione che invece ci sia una buona parte della magistratura che non

vede di cattivo occhio la necessità di dare corpo a quello che è un input

costituzionale ”.