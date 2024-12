Sabato 7 dicembre spettacolo teatrale in limba ”Su primu cittadinu”. Fondi in beneficenza alle suore servidoras

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

COMUNICATO STAMPA DEL 3 DICEMBRE 2024

Sabato 7 dicembre, alle ore 18, la chiesa di San Domenico, in via Lamarmora,

ospita uno spettacolo teatrale in lingua sarda per raccogliere fondi da

devolvere in via straordinaria alle suore Serve del Signore e della Vergine di

Matarà di Oristano.

La Compagnia teatrale femminile S’Iscummissa di Paulilatino porterà in scena

la commedia “Su primu cittadinu”. Scritta e diretta da Teodora Masia, l’opera

racconta le vicissitudini del primo cittadino di un piccolo paese e i rapporti con

le persone a lui piu vicine.

Il ricavato andrà come l’anno scorso a soddisfare le necessità delle Servidoras

L’iniziativa è di un gruppo di cittadini oristanesi che ha coinvolto il Gruppo

teatrale S’Iscummissa di Paulilatino e ha organizzato la serata per sostenere le

suore servidoras della Comunità di vita contemplativa Nostra Signora di

Bonaria.

“C’è qualcuno che ha bisogno di noi, aspetta il nostro aiuto, la nostra

generosità e la nostra solidarietà – dicono gli organizzatori che anche nel 2023

organizzarono analoga iniziativa -. Lanciamo un appello a tutti gli oristanesi a

partecipare numerosi per trascorrere una serata di svago e gioia, ma

soprattutto di solidarietà verso le nostre sorelle servidoras. I proventi saranno

utilizzati a loro favore, per far fronte alle loro necessità straordinarie.

Ricordando cosa diceva Madre Teresa di Calcutta, “Non tutti possiamo fare

grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore”, invitiamo tutti

a partecipare alla serata”.

Le Suore Servidoras prendono il nome da una piccola croce di legno realizzata

da un indio della tribù dei Matarás nel 1595 che fu ritrovata in una piccola città

chiamata Matará, nella provincia di Santiago del Estero (Argentina). A Oristano

hanno la loro sede nel convento di via Lamarmora.