(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Il Consiglio europeo della ricerca sostiene ricercatori di alto livello con 678 milioni di €

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha assegnato 678 milioni di € in sovvenzioni di consolidamento a 328 ricercatori di alto livello in Europa. Finanziate dal programma Orizzonte Europa dell’UE, le sovvenzioni sostengono scienziati e accademici di spicco nella formazione di gruppi di ricerca indipendenti e nello sviluppo di idee scientifiche innovative.

Ekaterina Zaharieva, Commissaria per le Start-up, la ricerca e l’innovazione, ha dichiarato: “Una delle mie priorità principali consiste nel garantire che l’Europa rimanga un leader mondiale nella ricerca e nell’innovazione. Questo obiettivo può essere raggiunto solo mantenendo e attirando i migliori talenti, come gli attuali vincitori delle sovvenzioni di consolidamento del Consiglio europeo della ricerca. La mia missione è ampliare il CER, rafforzare la competitività dell’Europa e generare scoperte rivoluzionarie che rispondano alle sfide che ci troviamo ad affrontare.”

Le sovvenzioni sosterranno progetti scientifici in tutte le discipline di ricerca, dell’ingegneria e delle scienze della vita fino alle discipline umanistiche. Ad esempio, i ricercatori esamineranno ciò che influenza le risposte dei cittadini agli immigrati, utilizzeranno l’intelligenza artificiale per migliorare la lotta contro gli incendi e prevenire gli incendi boschivi catastrofici, e svilupperanno ricerche genetiche innovative per condurre esperimenti più rapidi e meno costosi, riducendo nel contempo notevolmente il numero di sperimentazioni sugli animali.

I vincitori delle sovvenzioni realizzeranno i loro progetti nelle università e nei centri di ricerca di 25 Stati membri dell’UE e di altri paesi associati a Orizzonte Europa. Il maggior numero di sovvenzioni sarà ricevuto in Germania (67 progetti), seguita da Francia (38), Regno Unito (38) e Paesi Bassi (37). Si prevede che tali borse creeranno circa 2 750 posti di lavoro per ricercatori post-dottorato, dottorandi e altri membri del personale degli istituti ospitanti.