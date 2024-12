(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 GIUSTIZIA, M5S: GOVERNO GETTA MASCHERA, VUOLE MAGISTRATURA SOTTO TALLONE POLITICA

ROMA, 3 dic. – “Era tutto già scritto ed è un piano devastante ben congegnato. La separazione delle carriere dei magistrati, il testo approvato oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera, risponde al disegno di vecchia data del centrodestra di indebolire la magistratura e togliere autonomia e indipendenza ai pubblici ministeri. Nordio non faceva mistero di questo obiettivo già prima di diventare ministro. Ieri lo ha ribadito al Foglio, noi lo abbiamo fatto notare e nessuno ci ha smentiti. Il suo ideale è il sistema inglese nel quale la polizia non è diretta dai pubblici ministeri. Il governo Meloni getta così la maschera e srotola il suo piano completo per mettere la giustizia sotto il tallone della politica. Governo e maggioranza porteranno i Pm lontano dalla cultura della giurisdizione e toglieranno loro il coordinamento delle indagini e la direzione della Polizia giudiziaria, che quindi risponderà alle direttive dei ministeri di riferimento: Interno, Difesa e Economia e Finanze. Come già successo più volte in Italia, verranno trasferiti o retrocessi da un giorno all’altro i dirigenti di polizia sgraditi agli occhi del potere di turno. Il piano del governo è questo, non lo nega nemmeno più e il progetto cammina sulle gambe della contro-riforma costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

