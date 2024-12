(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Giustizia: Costa, Esposito 2589 giorni sulla graticola, per PD segno che giustizia funziona

“Stefano Esposito ha visto le sue accuse archiviate dopo 2589 giorni di indagini. E’ stato massacrato sui media, infangato politicamente, ma chi l’ha tenuto sulla graticola per anni non rischia niente. Ed il Pd comicamente si rallegra che la giustizia abbia funzionato”.

Lo scrive su X Enrico Costa, deputato di Forza Italia.

