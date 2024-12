(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

Giubileo, firmata nuova ordinanza con agevolazioni e flessibilità per i bus turistici nelle periferie

Roma, 3 dicembre – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in qualità di Commissario straordinario per il Giubileo 2025, ha firmato una nuova ordinanza che introduce importanti novità riguardo ai parcheggi dei bus turistici nelle zone periferiche della città, modificando il provvedimento approvato a settembre 2024.

L’ordinanza prevede infatti nuove agevolazioni per i permessi di accesso riservati ai bus turistici, in particolare per le gite scolastiche con ragazzi sotto i 14 anni, per i mezzi che trasportano persone con disabilità in carrozzina e per i pellegrinaggi diocesani riconosciuti dalla Santa Sede.

Un altro aspetto rilevante riguarda i carnet di permessi per le aree centrali della città, suddivisi nelle zone A (periferia immediata) e B (centro storico). Come ha spiegato l’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, “Nella nuova direttiva commissariale sono contenute alcune misure in accoglimento delle segnalazioni delle categorie e dei consiglieri comunali, come il consentire che i carnet di permessi di accesso alle aree centrali della città, indicato con le lettere A per il centro storico e B per quelle a ridosso, che erano stati acquistati nell’anno 2024 e che non sono stati utilizzati, possano essere utilizzati dal 1 gennaio 2026, visto che nel 2025 cambieranno le tariffe”.

Queste misure rappresentano un segnale concreto di attenzione verso le esigenze del comparto turistico e delle categorie coinvolte, garantendo maggiore flessibilità durante il periodo giubilare e promuovendo un’accoglienza più inclusiva e ordinata in tutta la città.