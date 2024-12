(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

mar 03 dicembre 2024 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA',

ZUCCALA’ (M5S): “La vera inclusione è rendere le città accessibili per tutti”

Roma, 3 dicembre – “Oggi si celebra una giornata importante, dedicata alle persone con disabilità, nata per promuovere il diritto universale alla piena ed effettiva partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Molto ancora c’è da fare per eliminare tutti gli ostacoli che limitano l’accessibilità fisica e sensoriale agli spazi pubblici, della cultura, dell’educazione. La vera inclusione è rendere le città accessibili per tutti, garantendo strumenti e investimenti ai comuni per eliminare le barriere architettoniche presenti e progettare interventi innovativi negli spazi cittadini.