EVENTI NATALE ASSESSORATO 3^ SETTORE – COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI MARTEDI 3 DICEMBRE

Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 NATALE TRA MERCATINI E SFILATE, GLI EVENTI DAL 6 DICEMBRE SUL

TERRITORIO CON IL SOSTEGNO DELL’ASSESSORATO AL TERZO SETTORE

Gli appuntamenti natalizi con il patrocinio dell’assessorato al Terzo Settore e alla Famiglia

prendono avvio con il Mercatino solidale di Natale in programma venerdì 6 dicembre a

Torrette a partire dalle ore 15.00 al circolo La Quercia di via Tronto 47. Sarà presente il

bus di Babbo Natale. Numerose le associazioni che parteciperanno e che metteranno in

vendita i propri manufatti artigianali; previsti anche laboratori per bambini e la visita alle

18.30 di Babbo Natale con tante sorprese.

Si prosegue a Posatora, domenica 15 dicembre dalle ore 15:00 fino alle ore 20:00 al

centro Papa Giovanni XXIII “Santa Claus Village” con Babbo Natale, il mago Baldo e

l’evento “Accendi le stelle” musica e canti natalizi a cura del Coro Voci Bianche Orlandini e

laboratorio teatrale bambini Acmo; a seguire “Una sorpresa per Elsa”, laboratorio degli Elfi

con La Scatola magica, “C’era una volta il selfie” a cura di Luigi Sauro e LEGO Lab di e-

MOVERE. Durante l’evento sarà possibile acquistare i torroni solidali; per tutti in

programma una merenda natalizia con la ristorazione solidale Fricchiò.

In Piazza Roma sempre domenica 15 dicembre, alle ore 17:30 va in scena la

Christmas fashion kids 2024, con una sfilata dedicata ai piccoli. Ospiti della serata il

tenore David Mazzoni, la scuola di danza Passion Dance, la scuola di danza Witches

Crew; l’appuntamento è dedicato alla raccolta fondi per sostenere i progetti della

Fondazione Salesi per bambini e le mamme del presidio ospedaliero Salesi di Ancona; alla

console DJ Max, fotografia Francesco Crudele e presenta Monica Picciafuoco. Sarà

effettuata una raccolta di nuovi giocattoli da donare ai bambini del Salesi.

“Anche quest’anno sosteniamo tutta una serie di appuntamenti che vedono al lavoro le

associazioni del Terzo Settore del territorio – afferma l’assessore Orlanda Latini -. Sono

associazioni da sempre impegnate in attività di solidali nella nostra città e che proprio nel

periodo natalizio sono protagoniste da un lato, di eventi coinvolgenti per tutta la comunità,

dall’altro, mettendo in mostra il frutto del loro lavoro, stimolano la crescita della

consapevolezza verso la condivisione e la solidarietà”.