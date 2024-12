(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Disabili: Ternullo (Fi), rafforzare impegno per società inclusiva

“La Giornata internazionale delle persone con disabilità che si celebra oggi è l’occasione per ribadire l’importanza di garantire pari diritti e opportunità per tutte le persone. In questa giornata rinnoviamo il nostro impegno per la promozione dell’inclusione, del rispetto dei diritti e della piena partecipazione di tutte le persone nella società. Una giornata che ci sprona a impegnarci di più e meglio per abbattere le barriere architettoniche, culturali e sociali, e costruire una società più accessibile e solidale, dove la diversità sia un valore e non un limite”. Così la senatrice di Forza Italia Daniela Ternullo.