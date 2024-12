(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 COVID, M5S: “DA GIMBE OK A GESTIONE CONTE, A DESTRA IMPROVVISA AMNESIA”

Roma, 3 dic. – “Leggiamo già titoli fantascientifici sulla stampa di destra a proposito dell’audizione del Presidente di Fondazione GIMBE in Commissione Covid e ci vediamo costretti a fare chiarezza. Le parole di Cartabellotta non fanno altro che convalidare il buon lavoro del governo Conte, confermando che il lockdown era l’unica misura sensata da mettere in campo in quel momento. A proposito del fatto che avrebbe potuto essere disposto anche qualche giorno prima, ci sembra che in seno alla destra italiana serpeggi un’improvvisa amnesia a proposito di un’attuale premier che all’epoca girava video al Colosseo invitando i turisti stranieri a recarsi in Italia, o a un vicepremier che esortava ad “accelerare, riaprire, ripartire”. Del resto, l’amnesia è il filo conduttore di questa Commissione d’inchiesta, visto che si cerca di dimenticare il ruolo svolto dalle Regioni, che secondo Cartabellotta si sono comportate in maniera opportunistica. Ma l’aspetto più interessante dell’audizione odierna riguarda l’ipotesi di una nuova pandemia, che nell’opinione del Presidente di GIMBE troverebbe un Servizio sanitario nazionale ancora più debole e ancora meno pronto. Ma invece di lavorare al rafforzamento della sanità pubblica, la maggioranza preferisce distruggerne le basi. Per non parlare del vergognoso atteggiamento in Commissione, dove i parlamentari di destra attaccano chi, come Cartabellotta, riporta l’indagine nel solco dell’approccio scientifico, mentre ascoltano in silenzio teorie antiscientifiche e inaccettabili attacchi a medici e infermieri”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

