Camera: Pd, inammissibili emendamenti Lega per Italexit, deriva polacca nella maggioranza

“La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha dichiarato inammissibili due emendamenti presentati dalla Lega nell’ambito della riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. Gli emendamenti, a prima firma Iezzi, proponevano l’eliminazione dei riferimenti ai trattati comunitari dalla Costituzione italiana e la supremazia della Costituzione sui trattati europei, segnando un passo concreto verso un indebolimento dei principi fondativi dell’Unione Europea, come già avvenuto sotto la guida dell’ex premier polacco Morawiecki.

L’inammissibilità degli emendamenti è una decisione giusta e necessaria. Tuttavia, il fatto stesso che questi emendamenti siano stati presentati evidenzia una pericolosa deriva in una parte della maggioranza, volta a minare la fiducia nei valori comunitari e a mettere in discussione la partecipazione italiana all’Unione Europea,” ha dichiarato la capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali della Camera, Simona Bonafè.

