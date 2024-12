(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 *Autonomia, Bonelli: Sentenza atto di profonda censura e bocciatura della

riforma peggiore di quanto immaginassimo. Prima sconfitta è la premier non

la Lega*

“La sentenza della Corte costituzionale depositata demolisce ancor di più

di quanto immaginassimo la riforma costituzionale su autonomia

differenziata. È uno stop al trasferimento di poteri come l’ambiente,

energia, reti trasporto, istruzioni. Non esiste un sovranismo regionale e i

diritti civili e sociali vanno tutelati cosa che l’autonomia differenziata

non faceva”.

Ad affermarlo è il Co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza

Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli che prosegue: “E’ un duro colpo più per la

premier Meloni che per la Lega, perché lei ha dato il via libera

all’autonomia differenziata per incassare la riforma sul premierato. Ecco a

che cosa servono in una democrazia gli organismi costituzionali a non

trasformarci nel libero arbitrio di chi comanda. Questa destra si dimostra

pericolosa e aggressiva nei confronti di chi osa criticare il governo

avendo messo nel mirino sindacati, magistrati e giornalisti e ora vuole

anche abolire la Corte dei Conti” conclude Bonelli.

