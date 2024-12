UNIBO APPUNTAMENTI. Terzo evento autunnale della rassegna di Ateneo “Classici antichi e nuovi”

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Classici antichi e nuovi: “Così fan tutte: Mozart e i paesaggi sonori del suo e del nostro tempo”

5 dicembre, ore 18

Aula Absidale di Santa Lucia

Via de’ Chiari, 23/A – Bologna

Un appuntamento a cura dei Dipartimenti delle Arti e di Filologia classica e Italianistica dell’Università di Bologna e del Centro La soffitta. Attraverso arte, musica e letteratura sarà affrontato il rapporto tra le opere di Mozart, parte essenziale del patrimonio artistico-musicale della civiltà europea, e il paesaggio sonoro dell’Europa del loro tempo. Ne discuteranno con Mario Tronco – compositore e direttore d’orchestra, fondatore dell’Orchestra di Piazza Vittorio – i proff. Nico Staiti e Nicola Badolato (Dipartimento delle Arti) e Francesco Ferretti (Dipartimento di Filologia classica e Italianistica).

