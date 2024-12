(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 *UE, GASPARRI: FOTI? MOLTO CONTENTO, FORSE PRIMO A MANDARGLI MESSAGGIO

CONGRATULAZIONI ALLE 2:54 DI STANOTTE; LEGGENDA METROPOLITANA AVESSIMO

CHIESTO QUEL RUOLO, TOMMASO PERSONA SOLIDA E MOLTO CAPACE*

Foti ministro? “Sono molto contento, è solo una leggenda metropolitana che

noi avessimo chiesto quel ruolo. Ho mandato a Tommaso un messaggio di

congratulazioni alle 2:54 di questa notte, forse sono stato il primo. Con

lui ci conosciamo da 45 anni, è una buona scelta, è persona solida e molto

capace. Auguri a Foti”. Così Maurizio Gasparri, capogruppo Fi in Senato,

intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari a Un Giorno da Pecora, su

Rai Radio1.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*