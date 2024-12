(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Trasnova, Sarracino e Scotto (PD): Governo convochi tavolo con urgenza per soluzione lavoratori

“Dall’alba siamo ai cancelli di Pomigliano al fianco dei lavoratori Trasnova che manifestano per il mancato rinnovo della commessa in scadenza il prossimo 31 dicembre. Abbiamo pochi giorni davanti per trovare una soluzione che salvaguardi tutti i posti di lavoro. Per questo chiediamo ad horas la convocazione urgente di un tavolo istituzionale presso i Ministeri competenti, anche alla luce di quanto sta accadendo a livello societario a Stellantis con le dimissioni dell’AD Tavares. Occorre consentire la prosecuzione del rapporto con Trasnova oltre il prossimo 31 dicembre o, in alternativa, far si che sia la stessa Stellantis a internalizzare i lavoratori. Ci auguriamo che il Governo non rimanga sordo alle richieste dei sindacati e che si apra immediatamente il confronto”. Così i parlamentari del Partito Democratico Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, sud e aree interne nelle segreteria Pd e Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.

Roma, 2 dicembre 2024