Occupazione, Petrucci (FdI): Dati positivi grazie alle politiche del governo

“Il mese di ottobre segna un nuovo record per l’occupazione, con risultati che confermano la bontà delle scelte di questo governo. In particolare, cresce l’occupazione femminile, un segnale importante che indica come le politiche adottate abbiano saputo rispondere alle sfide storiche che da troppo tempo penalizzavano il lavoro delle donne. Il governo Meloni e Fratelli d’Italia hanno dimostrato che un uso responsabile delle risorse pubbliche, concentrandole sulle vere priorità del Paese, può generare effetti concreti e misurabili. Non si tratta di slogan, ma di numeri che raccontano un’Italia più forte e coesa. Il sostegno alle famiglie, con interventi mirati a conciliare lavoro e vita privata, il rilancio dell’occupazione stabile e la valorizzazione di settori strategici come la sanità hanno permesso di creare le condizioni per una crescita solida. Noi renderemo questi risultati strutturali, assicurando a tutti i cittadini pari opportunità di contribuire e beneficiare del progresso del nostro Paese”.

È quanto dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia.

