2 dicembre 2024

Il WFP POTENZIA L’ASSISTENZA ALIMENTARE AD HAITI IN RISPOSTA ALLA RAPIDA ESCALATION DEI BISOGNI

PORT-AU-PRINCE – L’agenzia ONU World Food Programme (WFP) sta ampliando le sue operazioni ad Haiti in risposta alle crescenti esigenze alimentari in una crisi della fame causata principalmente da violenze e sfollamenti.

Sono più di 50.000 gli haitiani sfollati solo nelle ultime due settimane a causa dell’insicurezza legata ai gruppi armati, mentre in tutto il paese 5,4 milioni di persone stanno affrontando la fame acuta, una delle più alte percentuali pro capite di insicurezza alimentare al mondo.

“Il WFP è al fianco del popolo di Haiti in questo momento difficile”, ha detto Wanja Kaaria, Direttrice nazionale WFP ad Haiti, parlando da Port-au-Prince. “Abbiamo distribuito quantità record di assistenza alimentare agli haitiani a Port-au-Prince e in tutto il paese negli ultimi mesi e faremo ancora di più nelle prossime settimane”.

Le squadre del WFP hanno continuato a portare avanti le attività durante la crisi, lavorando dall’ufficio centrale del WFP a Port-au-Prince e da altri quattro uffici nel resto del paese.

GLI SFOLLAMENTI CAUSANO LA FAME: IL WFP FORNISCE PASTI CALDI E ASSISTENZA IN DENARO

Il numero di sfollati interni ad Haiti è ora salito a ben oltre 700.000 persone, principalmente nella capitale Port-au-Prince e nella regione di Artibonite.

In risposta all’ultima ondata di sfollati, il WFP e i partner hanno aumentato il supporto con pasti caldi e assistenza in denaro. L’agenzia sta attualmente fornendo pasti a più di 50.000 sfollati al giorno, si tratta del numero più alto di persone assistite al giorno dall’inizio della crisi.

A novembre, il WFP e i partner hanno fornito un record di 834.000 pasti caldi in 48 siti che ospitano sfollati, compresi quanti sono stati costretti a fuggire nel corso degli ultimi scontri.

Dall’inizio dell’anno, il WFP ha fornito quasi tre milioni di pasti caldi, preparati in gran parte con ingredienti coltivati ​​e acquistati localmente.

I BISOGNI CONTINUANO A CRESCERE

Negli ultimi anni, si è assistito ad un aumento costante della fame ad Haiti, con l’insicurezza alimentare acuta che dal 35 per cento del 2019 è arrivata quest’anno al 48 per cento, il livello più alto dal terremoto del 2010.

IL WFP POTENZIA LE OPERAZIONI PER RISPONDERE AI BISOGNI

Il WFP prevede di espandere le operazioni di assistenza alimentare in risposta alle crescenti esigenze, mirando a raggiungere 1,85 milioni di persone con aiuti di emergenza e sostenendo anche gli sforzi per rafforzare i resilienti sistemi nazionali. Il WFP ha bisogno di 94 milioni di dollari per finanziare le sue operazioni per i prossimi sei mesi.

La scorsa settimana l’agenzia ha noleggiato due navi per trasportare 21 camion carichi di cibo, medicinali e forniture sanitarie da Port-au-Prince alla regione meridionale del paese. Ciò consentirà al WFP di predisporre scorte alimentari per le sue operazioni e quelle dei partner locali nella regione meridionale; inoltre, verranno riforniti medicinali e prodotti sanitari esauriti da mesi nei centri sanitari.

Quest’anno, il WFP ha assistito un totale di 1,7 milioni di persone in tutta Haiti attraverso assistenza di emergenza, pasti scolastici, protezione sociale e attività di resilienza. Le famiglie con donne incinte e che allattano e bambini sotto i cinque anni ricevono cibo aggiuntivo allo scopo di prevenire la malnutrizione.